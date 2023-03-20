В Офісі президента виключили переговори з російською елітою

Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна означає, що жодних переговорів із російською елітою бути не може.

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Згідно з повідомленням, юридична фіксація "чинного президента РФ" як безумовного міжнародного злочинця прямо означає:

жодних переговорів із нинішньою російською елітою;

жодного повернення Росії у світову політику у довоєнному статусі;

ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна та дитячого омбудсмена Марії Олексіївни Львово-Бєлової. Вони підозрюються у причетності до незаконної депортації українських дітей.