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В Офісі президента виключили переговори з російською елітою

Президент РФ Володимир Путін юридично зафіксований як міжнародний злочинець.

В Офісі президента виключили переговори з російською елітою
Фото: скрін відео

Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна означає, що жодних переговорів із російською елітою бути не може.

Про це повідомив у Twitter  радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Згідно з повідомленням, юридична фіксація "чинного президента РФ" як безумовного міжнародного злочинця прямо означає:

  • жодних переговорів із нинішньою російською елітою;
  • жодного повернення Росії у світову політику у довоєнному статусі;
  • ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію.

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Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна та дитячого омбудсмена Марії Олексіївни Львово-Бєлової. Вони підозрюються у причетності до незаконної депортації українських дітей.

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