В Офісі президента виключили переговори з російською елітою

Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна означає, що жодних переговорів із російською елітою бути не може.
Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Згідно з повідомленням, юридична фіксація "чинного президента РФ" як безумовного міжнародного злочинця прямо означає:
- жодних переговорів із нинішньою російською елітою;
- жодного повернення Росії у світову політику у довоєнному статусі;
- ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію.
Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна та дитячого омбудсмена Марії Олексіївни Львово-Бєлової. Вони підозрюються у причетності до незаконної депортації українських дітей.