Росія мобілізувала близько 300 тис. осіб, - Наєв

Вони направлені для доукомплектування існуючих частин та формування нових з’єднань.

Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч осіб. Продовження мобілізаційних заходів викликає певні проблеми у РФ.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує РБК-Україна.

"Загалом нам відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян Росії. Вони були направлені для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з’єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ", - розповів він.

Водночас за його словами, продовження мобілізаційних заходів і, як наслідок, колосальних безповоротних втрат вбитими та пораненими викликає чимало проблем всередині самої Росії.

"Мова йде і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема - це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", - додав Наєв.

Він нагадав, що Кремль 21 вересня 2022 року оголосив часткову мобілізацію через значні втрати противника в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у Росії вирішили збільшити призовний вік, аби мобілізувати студентів.

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