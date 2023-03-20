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У двох областях України 20 березня можливі обмеження електропостачання, – Міненерго

Проводяться ремонти мережевої інфраструктури.

У двох областях України 20 березня можливі обмеження електропостачання, – Міненерго
Фото: Пресслужба Укренерго

У понеділок 20 березня у Київській і Житомирській областях можливі обмеження електропостачання через ремонт пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів мереж

Про це повідомляє сайт Міненерго.

У відомстві зазначили, що з ремонту виведено кілька енергоблоків АЕС, що збільшило доступні резерви потужності. Нині генерація повністю забезпечує потреби споживачів. Однак на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

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"Останніми днями відновлено електропостачання близько 15 000 абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах", – додали в Міненерго.

Нагадаємо, у суботу 18 березня енергосистема України працювала без обмежень для споживачів. 

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