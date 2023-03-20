У двох областях України 20 березня можливі обмеження електропостачання, – Міненерго

У понеділок 20 березня у Київській і Житомирській областях можливі обмеження електропостачання через ремонт пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів мереж

Про це повідомляє сайт Міненерго.

У відомстві зазначили, що з ремонту виведено кілька енергоблоків АЕС, що збільшило доступні резерви потужності. Нині генерація повністю забезпечує потреби споживачів. Однак на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"Останніми днями відновлено електропостачання близько 15 000 абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах", – додали в Міненерго.

Нагадаємо, у суботу 18 березня енергосистема України працювала без обмежень для споживачів.