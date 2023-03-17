Україна отримає 1,5 млрд євро у рамках макрофінансової допомоги ЄС наступного тижня

Протягом року Євросоюз надасть Україні допомогу на 18 млрд євро.

Наступного тижня Євросоюз надасть Україні другий транш у розмірі 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Про це повідомляє у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

“ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми розраховуємо здійснити наступного тижня другий платіж MFA+ – 1,5 млрд євро екстреної підтримки, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби”, – йдеться у повідомленні.

The EU 🇪🇺 is committed to supporting Ukraine 🇺🇦for as long as needed.



❗️We expect to make second MFA+ payment next week - €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023

Нагадаємо, 10 грудня 2022 року Рада Євросоюзу підтримала підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 млрд євро. Позикові кошти надходитимуть до державного бюджету частинами упродовж поточного року. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала 17 січня.