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Україна отримає 1,5 млрд євро у рамках макрофінансової допомоги ЄС наступного тижня

Протягом року Євросоюз надасть Україні допомогу на 18 млрд євро.

Україна отримає 1,5 млрд євро у рамках макрофінансової допомоги ЄС наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня Євросоюз надасть Україні другий транш у розмірі 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Про це повідомляє у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

“ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми розраховуємо здійснити наступного тижня другий платіж MFA+ – 1,5 млрд євро екстреної підтримки, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 10 грудня 2022 року Рада Євросоюзу підтримала підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 млрд євро. Позикові кошти надходитимуть до державного бюджету частинами упродовж поточного року. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала 17 січня. 

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