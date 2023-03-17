Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Країна поставить 13 літаків радянського періоду, аби посилити українських захисників, пише Bloomberg.

Літаки МіГ-29 східної країни-члена НАТО перебувають в різних ступенях готовності. Усі вони були "заморожені" з серпня після розірвання угоди про обслуговування з Росією.

Словаччина зробила оголошення про передачу винищувачів наступного дня після того, як про аналогічне рішення заявила Польща. Варшава може передати Києву чотири літаки.

Після отримання згоди на передачу сучасних танків питання винищувачів стало одним із пріорітетних для України. Однак Штати поки не збираються надавати українцям свої F-16.