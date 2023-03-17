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Україна в ніч проти 26 березня перейде на літній час

Годинникову стрілку переведуть на одну годину вперед.

Україна в ніч проти 26 березня перейде на літній час
Фото: Pixabay

У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на постанову Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Таким чином, 26 березня о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Зазначається, що зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

Позаторік у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів

Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.

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