З початку повномасштабної війни Польща надала озброєння для ЗСУ на понад 2,2 млрд євро, – Блащак

Від початку повномасштабного вторгнення Польща надала озброєння для Збройних сил України на понад 2,2 млрд євро.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Від українців я знаю, що польська зброя, гаубиці Krab, гвинтівки MSBS Grot, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun або ударні безпілотники Warmate добре себе проявляють на театрі воєнних дій в Україні, результативно знищуючи ворога. Навколо ПЗРК Piorun уже склався справжній культ. Я пишаюся, що вироблене в Польщі озброєння, яке опинилося в руках української армії, добре виконує свою роль”, – зазначив він.

Нагадаємо, перші чотири з обіцяних Польщею близько 10 винищувачів МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями.