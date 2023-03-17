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З початку повномасштабної війни Польща надала озброєння для ЗСУ на понад 2,2 млрд євро, – Блащак

Польська зброя результативно знищує ворога.

З початку повномасштабної війни Польща надала озброєння для ЗСУ на понад 2,2 млрд євро, – Блащак
Маріуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

Від початку повномасштабного вторгнення Польща надала озброєння для Збройних сил України на понад 2,2 млрд євро.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Від українців я знаю, що польська зброя, гаубиці Krab, гвинтівки MSBS Grot, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun або ударні безпілотники Warmate добре себе проявляють на театрі воєнних дій в Україні, результативно знищуючи ворога. Навколо ПЗРК Piorun уже склався справжній культ. Я пишаюся, що вироблене в Польщі озброєння, яке опинилося в руках української армії, добре виконує свою роль”, – зазначив він.

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Нагадаємо, перші чотири з обіцяних Польщею близько 10 винищувачів МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями.

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