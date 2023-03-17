Збройні сили ліквідували за добу 760 окупантів, два танки і вертоліт

Не рахуючись зі втратами, ворог наступає на п’яти напрямках на Донбасі.

Українські захисники за минулу добу, 16 березня, знищили близько 760 окупантів. Всього від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила близько 163 320 своїх військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 506 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13) од,

артилерійських систем – 2 552 (+13) од,

РСЗВ – 504 (+1) од,

засоби ППО ‒ 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+0),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 258 (+1).

Нагадаємо, основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.