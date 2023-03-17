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Збройні сили ліквідували за добу 760 окупантів, два танки і вертоліт

Не рахуючись зі втратами, ворог наступає на п’яти напрямках на Донбасі.

Збройні сили ліквідували за добу 760 окупантів, два танки і вертоліт
Фото: скрин відео

Українські захисники за минулу добу, 16 березня, знищили близько 760 окупантів. Всього від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила близько 163 320 своїх військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2 552 (+13) од,
  • РСЗВ – 504 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 258 (+1).

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Нагадаємо, основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак. 

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