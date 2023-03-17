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Переговори щодо можливої розмови Зеленського і Сі Цзіньпіня тривають, – Подоляк

Відтак в ОПУ не можуть озвучувати будь-яку інформацію з цього приводу.

Переговори щодо можливої розмови Зеленського і Сі Цзіньпіня тривають, – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Переговори щодо можливої розмови глави української держави Володимира Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном тривають.

Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, пише Дзеркало тижня.

Відтак в ОПУ не можуть озвучувати будь-яку інформацію з цього приводу.

"Ми не можемо сказати точно, тому що переговори продовжуються", – Подоляк.

За його словами, президент України відкритий до переговорів і з лідерами інших держав. 

Також Подоляк додав, що, якщо Пекін підтримуватиме російську сторону, то це не тільки не призведе до завершення війни, а й не додасть балів Китаю як глобальному гравцю, який розуміє природу війни та розуміє, як її закінчити.

Якщо офіси Зеленського та Сі домовляться, їхня розмова стане першою офіційною від початку повномасштабної війни.

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Нагадаємо, глава МЗС Китаю у розмові з очільником українським колегою Дмитром Кулебою висловився за мирні переговори між Україною та Росією.

The Wall Street Journal написав, що Сі Цзіньпін нібито планує поговорити зі Зеленським.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що якщо КНР реально хоче миру в Україні, то її лідер має поговорити з президентом нашої країни.

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