Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським, – WSJ

Китайський лідер Сі Цзіньпін нібито планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише The Wall Street Journal.

Імовірно, розмова відбудеться вже після його потенційного візиту до Москви наступного тижня для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч зустріч може відбутися віртуально через відеозв'язок. Видання пише, що якщо розмова відбудеться, то вона "стане важливим кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця, що досі сприймалося в Європі скептично".

WSJ зазначає, що Сі також розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча його маршрут ще не підтверджено.

В Офісі президента Зеленського поки що не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, нещодавно телеканал CNN повідомив, що війна в Україні ніяк не вплинула на тісні зв’язки Китаю та Росії в оборонному секторі. Ці тісні зв’язки можуть бути використані, якщо Пекін вирішить надати Кремлю летальне озброєння для війни в Україні.

11 березня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що якщо КНР реально хоче миру в Україні, то її лідер Сі Цзіньпін має поговорити з Зеленським.