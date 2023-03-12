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Колишній радник з нацбезпеки Болтон застеріг США від бездіяльності щодо Китаю

"Ми сидимо на місці, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші намагаються зміцнити свої відносини та погрожують нам у багатьох різних місцях".

Колишній радник з нацбезпеки Болтон застеріг США від бездіяльності щодо Китаю
Джон Болтон
Фото: 5.ua

Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності у той час, коли Китай розширює свою роль у світі та зближується з Росією.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми сидимо на місці, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші намагаються зміцнити свої відносини та погрожують нам у багатьох різних місцях", - сказав Болтон в радіо передачі на станції WABC.

Його застереження прозвучали після того, як Іран і Саудівська Аравія оголосили, що вони нормалізують відносини і відкриють свої посольства в результаті дипломатичного прориву за посередництва Китаю.

"У китайців є стратегія, якої вони дотримуються", - додав він.

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Болтон зазначив, що Китай намагається представити себе як нейтрального арбітра у війні в Україні, опублікувавши мирний план із 12 пунктів і закликаючи до припинення вогню та мирних переговорів разом з Білоруссю.

"Одним із найбільших переможців війни в Україні став Китай. Якби Росія виграла і, як максимум, взяла контроль над всією Україною, це була б перемога для союзника Китаю, яка також зміцнила б Китай. Але, чесно кажучи, якщо Росія продовжуватиме програвати в Україні, це лише зробить Росію більш залежною від Китаю", - сказав Болтон.

"Це не добре ні для кого з нас. Я хотів би знайти способи відірвати Росію від Китаю", – додав він. 

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві дронів.

Нещодавно Китай опублікував "позицію щодо врегулювання української кризи" з 12 пунктів, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході.

На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання. А Білий дім вважає, що Китай все ще може піти на ескалацію, надавши летальну військову допомогу Росії.

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