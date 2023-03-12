Його повернули літаком до держави, з якої він вилетів.

У прикордонній поліції Молдови заявили, що не пропустили до країни представника російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Про це повідомляє NewsMaker.

«Обмін інформацією дозволив нам виявити у потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представника «ПВК Вагнера» із Росії. Його не пустили до країни і повернули літаком до держави, з якої він вилетів», - зазначили у поліції.

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

У поліції зазначили, що за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземних громадян та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

Молдовська поліція попередила, що 12 березня на проросійській акції у Кишиневі, плануються провокації.

Нагадаємо, що американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.