Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
ГоловнаСвіт

В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови

Його повернули літаком до держави, з якої він вилетів.

В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
Фото: Poliția de Frontieră

У прикордонній поліції Молдови заявили, що не пропустили до країни представника російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Про це повідомляє NewsMaker.

«Обмін інформацією дозволив нам виявити у потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представника «ПВК Вагнера» із Росії. Його не пустили до країни і повернули літаком до держави, з якої він вилетів», - зазначили у поліції.

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

У поліції зазначили, що за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземних громадян та 46 одиниць транспорту.  За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

Підписуйтесь на наш Google News

Молдовська поліція попередила, що 12 березня на проросійській акції у Кишиневі, плануються провокації.

Нагадаємо, що американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також