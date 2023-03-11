Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
ГоловнаСвіт

Іран придбає у Росії винищувачі Су-35

Такий контракт став можливим після того, як закінчилася дія ембарго ООН на закупівлю озброєння.

Іран придбає у Росії винищувачі Су-35
Фото: facebook/Минобороны России

Іран завершив підписання контракту щодо придбання в Росії винищувачів Су-35, повідомляє Irib News Agency.

Представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані зазначив, що ці винищувачі технічно прийнятні для його держави. Такий контракт став можливим після того, як у 2020-му закінчилася дія ембарго ООН на закупівлю озброєння.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Су-35 є одним із найпотужніших винищувачів покоління 4+ у світі. Він може виявляти 30 цілей та одночасно уражати 8. Винищувач оснащений ракетами класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, а також має можливість стрільби бомбами, лазерними, супутниковими та радіолокаційними ракетами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів. 

Також країна, за інформацією Fox News Digital, нібито уклала секретні угоди з Росією, аби гарантувати постачання урану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також