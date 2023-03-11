Іран придбає у Росії винищувачі Су-35

Такий контракт став можливим після того, як закінчилася дія ембарго ООН на закупівлю озброєння.

Іран завершив підписання контракту щодо придбання в Росії винищувачів Су-35, повідомляє Irib News Agency.

Представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані зазначив, що ці винищувачі технічно прийнятні для його держави. Такий контракт став можливим після того, як у 2020-му закінчилася дія ембарго ООН на закупівлю озброєння.

Су-35 є одним із найпотужніших винищувачів покоління 4+ у світі. Він може виявляти 30 цілей та одночасно уражати 8. Винищувач оснащений ракетами класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, а також має можливість стрільби бомбами, лазерними, супутниковими та радіолокаційними ракетами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів.

Також країна, за інформацією Fox News Digital, нібито уклала секретні угоди з Росією, аби гарантувати постачання урану.