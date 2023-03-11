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Країни ЄС планують спільне патрулювання морів для протидії розвідувальним кораблям РФ

Західна розвідка повідомляє, що останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критичній інфраструктурі в Північному морі.

Країни ЄС планують спільне патрулювання морів для протидії розвідувальним кораблям РФ
Військовий корабель Нідерландів
Фото: EPA/UPG

Євросоюз може розпочати спільне морське патрулювання та проведення військово-морських навчань для протидії діяльності розвідувальних кораблів РФ та захисту морської інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Financial Times. 

"Після того, що сталося з "Північним потоком", (Євросоюз потребує, – ред.) посилення моніторингу та захисту морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс. 

За даними видання, оновлена морська стратегія, яка має бути оприлюднена сьогодні, міститиме комплексний план дій, що пропонує проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках ЄС та посилення військового спостереження та берегової охорони.

За даними голландської розвідки, останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критично важливій інфраструктурі в голландській частині Північного моря. 

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів на "Північних потоках". Президент вважає, що цю інформацію поширили, аби завадити підтримці України. 

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними. 

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