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Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

Термін повноважень Гроссі продовжено до 2 грудня 2027 року.

Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) переобрала Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора організації. 

Про це повідомляє Reuters. 

Термін повноважень Гроссі продовжено до 2 грудня 2027 року. Він був єдиним кандидатом на посаду глави МАГАТЕ.

Це другий термін Гроссі на посаді гендиректора МАГАТЕ. Він вступив на посаду 3 грудня 2019 року.

Зазначається, що правління МАГАТЕ затвердило його повторне призначення шляхом акламації, тобто голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечень. 

Таким чином, рішення підлягає затвердженню Генеральною конференцією МАГАТЕ, щорічною зустріччю всіх держав-членів, яка проводиться восени. 

Нагадаємо, нещодавно голова МАГАТЕ закликав колег вжити заходів для відновлення безпеки ЗАЕС: “Я вражений безтурботністю – що ми робимо, щоб цього (ядерної катастрофи на ЗАЕС, - ред.) не сталося? Ми — МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку”.

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