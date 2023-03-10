У Росії у чиновників та співробітників держкомпаній забирають закордонні паспорти, - росЗМІ

У Росії у чиновників та співробітників держкомпаній забирають закордонні паспорти.

Про це пише видання “Настоящее Время” із посиланням на слова керівництва однієї з держкомпаній, чиновника регіонального уряду та менеджера туристичної компанії, пов'язаної з VIP-відпочинком.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато співробітників російських відомств, державних компаній та держкорпорацій стали фактично невиїзними. Декого з них прямо попросили здати на зберігання закордонні паспорти.

Про вилучення закордонних паспортів у частини держслужбовців та співробітників держкомпаній пише і запрошена співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP) Олександра Прокопенка у колонці для "Карнегі-центру": "У 2022 році дозволи [на виїзд] перестали давати спочатку керівництву, а пізніше і співробітникам із доступом другого рівня секретності".

Зазначається, що у деяких випадках йдеться про те, щоб віддати документ на зберігання ФСБ, у деяких – у спеціальний відділ за місцем роботи.

Тим, хто цього не зробить, пропонують звільнитися, стверджує джерело "Системи", знайоме із внутрішніми розпорядженнями однієї з держкомпаній. Частина співробітників у результаті звільняються самі.

У деяких випадках співробітники ФСБ натякають, що у разі відмови здати паспорт його можуть якимось чином "анулювати", тож він у жодному разі не допоможе при виїзді за кордон (про реальні випадки такого "анулювання", втім, невідомо).

Єдиного правила чи розпорядження щодо закордонних паспортів немає, стверджують опитані "Системою" співрозмовники у держорганах різного рівня: у частині випадків справа обмежується строгою рекомендацією уникати закордонного відпочинку. Комусь забороняють будь-який виїзд за кордон, комусь – за межі зони ЄАЕС (Євразійська економічна зона, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія) чи ОДКБ (країни Організації Договору про колективну безпеку).

Про пряму заборону на виїзд за кордон для частини співробітників чув і колишній службовець одного з держбанків – втім, заборона не тотальна, для багатьох це питання додаткових погоджень усередині компанії. Ще один із чиновників федеральних органів влади каже, що заборона "на рівні загального знання" стосується всіх, хто має хоч якийсь рівень доступу до держтаємниці (всього їх три): паспорти прямо здавати не просять, але всі знають, що заяви на відпустку за кордоном керівництво не підпише.

Близьке до адміністрації російського президента джерело "Системи" каже, що більшість кремлівських співробітників "навіть і не намагаються" виїхати кудись. Інше джерело, втім, стверджує, що деякі з них протягом 2022 року цілком спокійно їздили "нейтральними" (з погляду російського політичного керівництва) країнами – дозвіл на такий виїзд міг підписувати особисто голова кремлівської адміністрації Антон Вайно.

У міністерствах теж індивідуальний підхід: частини співробітників дозволяють виїзд "з поважних причин", когось випускають, наприклад, до Об'єднаних Арабських Еміратів із зобов'язанням заповнити звіт про поїздку після повернення. Є й така схема: перед поїздкою у відпустку держслужбовець підписує повідомлення, що не має наміру відвідувати зарубіжні країни, але все одно виїжджає, а потім звітує про плани, що змінилися.

Обмеження на особисті поїздки за кордон у російських держслужбовців та співробітників державних компаній були й до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але про вилучення закордонних паспортів у широкого кола цивільних службовців раніше публічно не розповідали.

Про посилення правил для російських чиновників на відвідування зарубіжжя стало відомо ще в 2014 році, після анексії Росією Криму, участі в збройному конфлікті на Донбасі і санкцій, що послідували за цим. Тоді оголосили про обмеження на виїзд за кордон для співробітників силових відомств та суддів. Насамперед йшлося про "недружні країни", список яких постійно коригувало російське МЗС.

Громадянські службовці та співробітники державних компаній під такі жорсткі заборони не підпадали. Федеральні державні службовці мали отримувати дозвіл на виїзд із країни, але найчастіше це відбувалося просто в повідомленні, розповідав "Системі" колишній федеральний чиновник.

Зазначається, що, зокрема, фотографії у соцмережах стали приводом для нової хвилі публічного обговорення необхідності обмежень для російських чиновників та депутатів на виїзд із країни. У січні 2023 року в Росії виник скандал після публікації фотографій відпочинку депутата Курської облдуми Максима Васильєва в Мексиці та вологодського депутата Дениса Долженка з Дубая.

Після цього влада відразу кількох регіонів Росії заявила, що чиновникам і депутатам слід утриматися від закордонних поїздок. Втім, у більшості випадків офіційно заклики мали "рекомендаційний характер".

Прес-секретар російського уряду Борис Біляков не відповів на запитання "Системи" щодо нових обмежень для держслужбовців. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков запевняв у січні, що "якихось рішень, якихось директив із цього приводу не існує нині" і що питання про таку заборону не обговорюється.

При цьому чинні російські закони та нормативи і так дозволяють обмежувати виїзд чиновникам і навіть вилучати у них закордонні паспорти – перш за все, у носіїв держтаємниці .

А за новим законом, прийнятим у липні 2022 року, ті, хто теоретично підпадають під законодавчі обмеження на виїзд, але все одно виїхали з Росії, можуть бути оштрафовані на суму від 200 до 500 тисяч рублів або навіть позбавлені волі на строк від одного до одного три роки. Масово ця стаття не застосовується, відомо лише, що у січні 2023 року двох колишніх чиновників оштрафували на 250 тисяч рублів кожного – за відвідування Абхазії.

Нагадаємо, нещодавно телеканал CNN повідомив, що війна в Україні ніяк не вплинула на тісні зв’язки Китаю та Росії в оборонному секторі. Ці тісні зв’язки можуть бути використані, якщо Пекін вирішить надати Кремлю летальне озброєння для війни в Україні.