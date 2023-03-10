США проведуть зустріч в Радбезі ООН щодо порушень прав людини у Північній Кореї

Порушення безпосередньо пов’язані з незаконною програмою виробництва зброї масового знищення і балістичних ракет у країні.

Сполучені Штати наступного тижня проведуть неформальну зустріч членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо порушень прав людини в Північній Кореї.

Про це пише Reuters.

Це, ймовірно, розлютить Пхеньян і підштовхне опозицію з боку Китаю та Росії.

“Порушення та зловживання правами людини в КНДР, які загрожують миру у світі і безпеці, безпосередньо пов’язані з незаконною програмою виробництва зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет у країні”, – йдеться у заяві американців.

Наразі Албанія є обраним членом Ради Безпеки і разом із Сполученими Штатами приймає зустріч.

Радбез ООН обговорює права людини в Північній Кореї регулярно з 2014 року. Але Китай і Росія заперечують проти того, щоб це питання піднімалося в Раді.

Пхеньян відкидає звинувачення і заявляє, що у жахливій гуманітарній ситуації у країні винні санкції. КНДР перебуває під санкціями ООН через її ракетно-ядерну програму з 2006 року.

Зустріч відбувається на тлі загострення міжнародної напруги. Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, пригрозила перетворити Тихий океан на “полігон для стрілянини” і попередила, що будь-який крок, спрямований на те, щоб збити випробувальні ракети Північної Кореї, стане оголошенням війни.

Минулого року Пхеньян запустив десятки балістичних ракет, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами. Але Китай та Росія виступають проти будь-яких подальших дій Ради Безпеки, стверджуючи, що подальший тиск на Північну Корею не буде конструктивним. Країни наклали вето на ініціативу США щодо запровадження додаткових санкцій ООН щодо КНДРу травні минулого року.