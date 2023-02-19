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КНДР заявила про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Ракета подолала понад 900 кілометрів.

Північна Корея оголосила про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Військові запустили в напрямку Японського моря ракету "Хвасонгпхо-15", яка, пролетівши 989 кілометрів, успішно влучила в морську ціль, пише Deutsche Welle із посиланням на повідомлення північнокорейський державних ЗМІ 19 лютого. 

"Навчання проведено на відмінно, Центральна військова комісія Трудової партії Кореї високо оцінила боєздатність підрозділів міжконтинентальних балістичних ракет, готових до мобільних і потужних ударів у відповідь", – йдеться в повідомленнях.

Пхеньян провів запуск за кілька днів до початку спільних військових навчань США, Японії та Південної Кореї.

Пхеньян запустив міжконтинентальну ракету в східному напрямку, вона летіла на висоті 5700 метрів і впала на зіхді від острова Хоккайдо. 

Японія назвала ракетні випробування КНДР неприпустимим та пообіцяла більш тісно співпрацювати зі Штатами та Південною Кореєю. 

Свій перший із 1 січня ракетний запуск КНДР провела вчора. Про те, що це була саме міжконтитнентальна ракета, одразу відомо не було. До того міжконтинентальну ракету Північна Корея запускала в листопаді. 

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