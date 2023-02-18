Головуюча у G7 Японія продовжуватиме запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, - глава МЗС Японії

Головуюча у G7 Японія продовжуватиме запроваджувати жорсткі санкції проти Росії.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє LB.

Зокрема, він зазначив, що як головуюча у G7 Японія укріплятиме єдність «Групи семи» і продовжуватиме запроваджувати жорсткі санкції проти Росії. Крім того, вона надаватиме потужну підтримку Україні.

“Чому я настільки стривожений? Дивлячись на Тихоокеанський регіон, ми бачимо, що також є спроби силою змінити статус-кво у Південно-Китайському морі. Північна Корея збільшує ескалацію, запускаючи балістичні ракети безпрецедентними темпами, враховуючи ту, яка була запущена сьогодні, Росія нарощує воєнну активність на Далекому Сході. Більше того, Китай та Росія посилюють своє військове співробітництво”, - сказав Хаясі.

Він зауважив, що Японія зіткнулася з найбільш серйозними загрозами безпеки в Індотихоокеанському регіоні з моменту завершення Другої світової.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якби президенту РФ Володимиру Путіну вдалося захопити Україну – це було б лише початком.