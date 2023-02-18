Актор Марк Гемілл розігрує постери з автографом за внесок на підтримку України.

Ідея створити плакати з’явилась після того, як Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, започаткованої Президентом Зеленським. Автор малюнка — ілюстратор Джастін Арам — зобразив легендарний корабель X-wing Fighter з кінофраншизи «Зоряні війни». Саме на такому Люк Скайвокер знищив головну зброю Галактичної імперії — «Зірку смерті». У версії Арама зореліт має жовто-блакитний колір і протистоїть космічному флоту імперії в кольорах російського прапора. Художник опублікував роботу в Twitter, після чого вона розійшлася мережею, а Марк поширив ілюстрацію у власній стрічці з підписом «Хай буде з вами сила».

«Ми вирішили розіграти обмежену кількість постерів у стилі «Зоряних війн» серед справжніх фанатів, колекціонерів і всіх, хто бажає допомогти Україні. Кожен плакат — це не просто сувенір, а нагадування про те, що боротьба добра зі злом існує не лише у кіно. Всі, хто пожертвує на розвідувальний дрон для українських захисників, матимуть змогу отримати колекційний постер на згадку про власний внесок у перемогу України над реальною імперією», — прокоментував запуск ініціативи Марк Гемілл.

Загалом розіграють десять постерів із підписом Марка, п’ять із них — серед усіх, хто перекаже на підтримку України щонайменше 100 $ (3657 грн). Переможців оберуть за допомогою рандомайзера, тож для участі необхідно вказати адресу своєї електронної пошти. Кількість пожертв з однієї адреси необмежена. Ще п’ять постерів гарантовано отримають ті, хто пожертвує 10 000 $ (365 700 грн). Особливої цінності плакатам додає той факт, що легендарний актор не ставив підпис на жодному сувенірі з 2017 року.

Розіграш триватиме з 17 лютого по 24 березня (00:00 GMT-8) 2023 року. Зробити пожертву та взяти участь у розіграші можна за посиланням:

https://u24.gov.ua/uk/news/hamill_posters