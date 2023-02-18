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Ворожих сил у Білорусі недостатньо для сухопутного наступу, - Наєв

Українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

Ворожих сил у Білорусі недостатньо для сухопутного наступу, - Наєв
Сергій Наєв
Фото: скрін

Наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключено, що ситуація може змінитися.

Про це повідомив у Телеграм командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", - розповів він.

За його словами, українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - додав Наєв.

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Нагадаємо, що за даними ГУР, у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує.

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