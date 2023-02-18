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Ракети окупантів пролетіли над Південно-Українською АЕС

Йдеться про черговий акт ядерного тероризму РФ.

Ракети окупантів пролетіли над Південно-Українською АЕС
Фото: Енергоатом у Telegram

Російські війська пустили крилаті ракети по траєкторії над Південно-Українською АЕС. 

Їхній проліт над станцією зафіксовано о 8:25 та 8:27, повідомляє "Енергоатом".

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. 

"Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу", - наголосили фахівці.

"Енергоатом" вкотре звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань РФ з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

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Нагадаємо, що зранку 18 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Пролунали вибухи у Хмельницькій громаді. Російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. ЗСУ збили дві з них.

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