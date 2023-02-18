Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Є жертви

Загинув чоловік у селищі Дворічна, отримав поранення житель села Першотравневе.

Росіяни за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Є жертви
Фото: Харківська обласна прокуратура

За минулу добу, 17 лютого, російські окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів щонайменше 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, під обстріли потрапили Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони. По місту Вовчанськ рашисти завдали авіаудару.

"Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік... Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці", - розповів очільник Харківщини.

У Куп'янську під обстріл потрапив приватний житловий сектор. В результаті були пошкоджені будинки та спалахнули пожежі.

У Вовчанську рашисти обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, за 16 лютого росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини. Вранці того ж дня окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Вовчанську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також