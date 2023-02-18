Росіяни за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Є жертви

За минулу добу, 17 лютого, російські окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів щонайменше 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріли потрапили Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони. По місту Вовчанськ рашисти завдали авіаудару.

"Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік... Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці", - розповів очільник Харківщини.

У Куп'янську під обстріл потрапив приватний житловий сектор. В результаті були пошкоджені будинки та спалахнули пожежі.

У Вовчанську рашисти обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, за 16 лютого росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини. Вранці того ж дня окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Вовчанську.