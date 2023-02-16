Росіяни вдарили ракетами по Вовчанську Харківської області

Вранці 16 лютого російські війська завдали два ракетні удари по Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари”, - повідомив Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник “Харківобленерго”. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка. Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.