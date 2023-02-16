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Росіяни вдарили ракетами по Вовчанську Харківської області

Поранення отримав співробітник “Харківобленерго”.

Росіяни вдарили ракетами по Вовчанську Харківської області
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Вранці 16 лютого російські війська завдали два ракетні удари по Вовчанську Харківської області. 

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

“Сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари”, - повідомив Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник “Харківобленерго”. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка. Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.

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