Добірка кращих сайтів англійської для початківців

BistroEnglish.com — ефективні та захоплюючі відео та аудіоуроки для початківців

Цей ресурс давно став вигідною та ефективною альтернативою репетирів та групового навчання, інформація швидко засвоюється навіть дітьми. На даному сайті ви знайдете безліч безкоштовних відео та аудіоуроків, які підійдуть навіть тим, хто ще зовсім не знає англійську.

Сайт створений викладачем Оксаною Долінка, яка проживає за кордоном та співпрацює з носіями англійської мови. Оксана здобула сертифікат Кембриджа і одного разу виграла конкурс ораторського мистецтва, обійшовши носіїв мови. В якості її знання можна не сумніватися.

Крім того, Оксана дбає не тільки про ефективність своїх занять, а й про те, щоб вони були цікавими. На сайті BistroEnglish ви можете знайти відгуки вдячних учнів, яким Оксана допомогла заговорити англійською.

Початківцям та продовжуючим навчання пропонуються безкоштовні матеріали. Це величезна колекція відео та аудіоуроків, поради з вивчення англійської та багато іншого. Теми не лише зрозумілі, а й захоплюючі.

Якщо ж ви хочете займатися структурованою програмою, то на сайті ви зможете знайти комплексні курси для різних рівнів. Початківцям ми рекомендуємо звернути увагу на відмінний курс "Англійська За 4 Тижні - 2 в 1".

Головні плюси:

• швидкий розвиток навички сприйняття на слух;

• зручний формат уроків, який дозволяє проходити навчання у будь-який час та в будь-якому місці;

• доповнення мультфільмами, фільмами, піснями;

• словники;

• активну участь носіїв англійської.

BistroEnglish – гарний варіант для людей, які не мають попередніх знань, але підходить також для середнього та високого рівня. Система послідовна, комплексна, зрозуміла, всі 4 навички освоюються паралельно.

Сайт у мережі з 2003 року, створений учителем із Франції з метою допомогти студентам освоїти граматику. На даний момент доступний широкий вибір матеріалів, у тому числі для вчителів.

Learn English Today пропонує:

• вправи для освоєння граматики;

•Ділова англійська;

• прислів'я, ідіоми;

• словники;

• вивчення фразових дієслів;

• кросворди, вікторини;

• цитати знаменитих людей.

Cambridge English

Основна мета ресурсу – підготовка до іспитів. Навчання поступове, матеріали корисні, ефективні.

На даному сайті доступні:

• уроки для дітей;

• матеріали для практики листа;

• уроки для підготовки до іспитів;

• матеріали для вчителів та батьків;

• словники;

• випробування для перевірки навичок.

BBC Learning English

Досить популярна платформа для вивчення англійської мови. Лексика та граматика представлені разом, уроки доповнені відео та підкастами, завданнями.Усі матеріали розділені на 3 рівні, призначені для повсякденного, академічного використання, ведення бізнесу.

Learn English British Council

На цьому ресурсі кілька сотень сторінок із текстами, аудіо, відео, подкастами для середнього та високого рівня. Контент дозволяється навчатися разом із дітьми.