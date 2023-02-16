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СБУ повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку", який контролює фінустанови в окупованих регіонах

Фрадков входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених містах.

СБУ повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку", який контролює фінустанови в окупованих регіонах
Фрадков із Путіним (архівне фото)
Фото: ru.wikipedia.org

Служба безпеки України повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову, який контролює 100% фінустанов в окупованих регіонах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фрадков входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва Росії щодо відкриття "філій" російського банку на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Також російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні. Для цього окупанти заборонили на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також інкасацію української валюти.

"Отримані таким чином «рубльові» надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ", - зазначили в СБУ.

Фрадкову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Херсоні керівника колишньої філії підконтрольного РФ "Международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

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