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Окупаційна "влада" Севастополя заявила про нібито два збиті безпілотники над морем

Близько 4-ї ранку в місті пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини.

Окупаційна "влада" Севастополя заявила про нібито два збиті безпілотники над морем
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що вранці в місті пролунали вибуи і заявив про "два збиті безпілотники над морем".

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Развожаєв також заявив, що російські сили ППО "продовжують відбивати атаку".

"Знову атака укробезпілотників. Ситуація зараз: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", - зазначив він.

Українські військові поки що не коментували цей інцидент.

Раніше ЗМІ та телеграм-канали повідомляли, що близько 4-ї ранку пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Зокрема, в центральній частині Севастополя було чути пуск ракети і наступний гучний вибух. Найсильніший вибух пролунав о 5-й ранку.

Напередодні у Севастополі також чули гучні звуки, схожі на запуск ракет. Развожаєв тоді пояснив їх "тренуванням засобів ППО".

Нагадаємо, із серпня в тимчасово окупованому росіянами Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це "стрільбою по українських безпілотниках" і "роботою ППО". Російський глава Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники "основною загрозою" для Криму.

У січні цього року стало відомо, що керівник окупантів Развожаєв вивіз усе своє майно, включно з собаками і кішами, на Кіпр.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року.

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