Уночі росіяни вчинили чергову атаку, є влучання і жертви

У Павлограді є пошкодження підприємства і житлових будинків.

Цієї ночі російська армія вчинила чергову атаку ракетами і безпілотниками. Є влучання на Півночі, Заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це в Телеграм написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", – написав він.

У Дніпропетровській області окупанти атакували Павлоград. Там загинула щонайменше одна людина 79-річна жінка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. За попередніми даними, семеро людей були поранені.

Двох поранених госпіталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

"Пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 – понівечені. Наслідки атаки уточнюються", – зазначив Лисак.

Нагадаємо, протягом декількох днів до цієї атаки росіяни запускали повітряні кулі з кутовими відбивачами. Ймовірно, вони робили це для розвідки та відволікання ППО.