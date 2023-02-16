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Уночі росіяни вчинили чергову атаку, є влучання і жертви

У Павлограді є пошкодження підприємства і житлових будинків. 

Уночі росіяни вчинили чергову атаку, є влучання і жертви
Атака на Павлоград
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Цієї ночі російська армія вчинила чергову атаку ракетами і безпілотниками. Є влучання на Півночі, Заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це в Телеграм написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", – написав він. 

У Дніпропетровській області окупанти атакували Павлоград. Там загинула щонайменше одна людина 79-річна жінка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. За попередніми даними, семеро людей були поранені.

Двох поранених госпіталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. 

"Пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 – понівечені. Наслідки атаки уточнюються", – зазначив Лисак.

Нагадаємо, протягом декількох днів до цієї атаки росіяни запускали повітряні кулі з кутовими відбивачами. Ймовірно, вони робили це для розвідки та відволікання ППО. 

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