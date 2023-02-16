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Лавров дезінформує про "практики Третього Рейху в Україні"

Американський аналітик Браян Берлетік заявив, що “здатність Заходу озброювати Україну продовжує слабшати”. 

Лавров дезінформує про "практики Третього Рейху в Україні"
Фото: radiosvoboda.org

Американський аналітик Браян Берлетік оприлюднив дезінфомрацію, що “здатність Заходу озброювати Україну продовжує слабшати”. 

Його цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Американський консервативний активіст Ч.Кірк маніпуляє втратами ЗСУ.

“Усі, хто вимагає, щоб українські солдати та мирні жителі вмирали “стільки, скільки потрібно, щоб зупинити путіна”, чи розумієте ви, що поки ми говоримо, рф мобілізує 300-500 тисяч військових? Ви справді готові втратити життя? Вас усе ще не цікавить мир”, – заявив він. 

Глава МЗС РФ Сергій Лавров дезінформує, що “у низці країн Європи не лише виправдовують нацистів та їхніх поплічників, а й відродили ідеологію та практики Третього Рейху на новому національно-державному ґрунті”. 

“Криваві діяння українських неонацистів на Донбасі та в регіонах, підконтрольних злочинному київському режиму, – сумне свідчення цього”, – каже окупант.

Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюдили фейк, що ЗСУ “вбитими та пораненими втратили 300 тис. осіб”.

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