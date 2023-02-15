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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Внаслідок обстрілів обійшлось без постраждалих.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 лютого, російські окупанти обстріляли Миропільську, Краснопільську, Новослобідську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано понад 30 прильотів, у тому числі скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

Миропільську громаду обстріляли, орієнтовно, з міномету - зафіксовано 10 прильотів.

На Краснопільську громаду о 14.35 ворожим БПЛА квадрокоптерного типу було скинуто вибуховий пристрій ВОГ.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів - було 14 прильотів.

Також ймовірно з мінометів обстріляли Новослобідську громаду, зафіксовано 8 прильотів.

Попередньо, обійшлось без наслідків.

Нагадаємо, на руїнах знищеного росіянами будинку у Покровську Донецької області завершилась рятувальна операція. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені.

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