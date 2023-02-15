Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 15 лютого, російські окупанти обстріляли Миропільську, Краснопільську, Новослобідську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано понад 30 прильотів, у тому числі скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

Миропільську громаду обстріляли, орієнтовно, з міномету - зафіксовано 10 прильотів.

На Краснопільську громаду о 14.35 ворожим БПЛА квадрокоптерного типу було скинуто вибуховий пристрій ВОГ.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів - було 14 прильотів.

Також ймовірно з мінометів обстріляли Новослобідську громаду, зафіксовано 8 прильотів.

Попередньо, обійшлось без наслідків.

Нагадаємо, на руїнах знищеного росіянами будинку у Покровську Донецької області завершилась рятувальна операція. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені.