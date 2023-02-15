В Україні електропостачання відключають лише в трьох регіонах, - Шмигаль

Ситуація із електропостачанням в Україні значно покращилась - наразі світло відключають в трьох регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні практично немає відключень по всій території України, лише в деяких, в Одесі, Херсоні й Харкові”, - розповів Шмигаль на церемонії спецпогашення поштових марок "Воїни світла. Воїни добра".

Він додав, що через артилерійські обстріли інколи можуть бути відключення в окремих населених пунктах. Але із поверненням на ті території українських військ туди повернеться світло та тепло.

Нагадаємо, в енергетичній системі України незабаром може знову виникнути дефіцит потужності, що призведе до відключень світла.