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В Україні електропостачання відключають лише в трьох регіонах, - Шмигаль

Йдеться про Одесу, Херсон та Харків.

В Україні електропостачання відключають лише в трьох регіонах, - Шмигаль
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Ситуація із електропостачанням в Україні значно покращилась - наразі світло відключають в трьох регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні практично немає відключень по всій території України, лише в деяких, в Одесі, Херсоні й Харкові”, - розповів Шмигаль на церемонії спецпогашення поштових марок "Воїни світла. Воїни добра". 

Він додав, що через артилерійські обстріли інколи можуть бути відключення в окремих населених пунктах. Але із поверненням на ті території українських військ туди повернеться світло та тепло.

Нагадаємо, в енергетичній системі України незабаром може знову виникнути дефіцит потужності, що призведе до відключень світла.

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