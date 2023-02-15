Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, але контрольованою, - Гуменюк

Сили оборони продовжують нищити плавзасоби, які ворог готує для своїх ДРГ.

Ситуація в Чорному морі залишається досить напруженою, однак контрольованою. Ворог наразі зменшив кількість кораблів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Обстановка залишається досить напруженою, незважаючи на те, що активність ворога не така критична, як на сході, але все ж таки він продовжує обстрілювати і прифронтові території південного фронту, і правобережжя. Б’ють по житловій інфраструктурі, по соціальній, двічі обстріляна станція швидкої медичної допомоги в Бериславі, двічі обстріляні медичні заклади Херсона. На жаль, є постраждалі. Але все ж таки ворог продовжує такі обстріли з тих позицій, яких може досягнути», - зазначила Гуменюк.

Речниця повідомила, що Сили оборони продовжують нищити плавзасоби, які ворог готує для своїх ДРГ.

«Ми практично позбавили їх такої можливості, щоб вони могли водою діставатись до островів», - повідомила Гуменюк.

Відповідаючи на питання щодо ситуації в Чорному морі, речниця відзначила, що ворог зменшив кількість своїх кораблів майже вдвічі, порівняно з минулим тижнем.

«В Чорному морі наразі шторм не такий потужний, він більш сезонний, це 2-3 бали і це дозволяє корабельному угрупованню знаходитись на бойовому чергуванні, але вони зменшили його кількість майже вдвічі порівняно з минулими днями – це шість кораблів та катерів, серед яких один ракетоносій надводний, споряджений вісьмома «калібрами». Решта ракетоносіїв і складових корабельного угруповання заведені в пункти базування, що може в непрямий спосіб свідчити про підготовку до масового виходу», - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що 13 лютого в ОК "Південь" повідомили, що Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку.