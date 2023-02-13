Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росія збільшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі та посилює розвідку вздовж лінії фронту, - ОК "Південь"

Тепер загальний залп ракет типу "Калібр" складає 16 одиниць.

​Росія збільшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі та посилює розвідку вздовж лінії фронту, - ОК "Південь"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За інформацією військових, до двох підводних ракетоносіїв додався фрегат. Тепер загальний залп ракет типу "Калібр" складає 16 одиниць.

Також фіксують збільшення розвідувальних БпЛА вздовж лінії фронту.

В ОК "Південь" закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також звертати увагу на підозрілих осіб, які збирають інформацію про стратегічні об'єкти. В останньому випадку військові рекомендували негайно викликати компетентні органи.

Нагадаємо, нині у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 своїх кораблів.

За минулу добу, 12 лютого, ворог завдав чотирьох ракетних ударів та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також