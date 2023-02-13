​Росія збільшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі та посилює розвідку вздовж лінії фронту, - ОК "Південь"

Росія нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За інформацією військових, до двох підводних ракетоносіїв додався фрегат. Тепер загальний залп ракет типу "Калібр" складає 16 одиниць.

Також фіксують збільшення розвідувальних БпЛА вздовж лінії фронту.

В ОК "Південь" закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також звертати увагу на підозрілих осіб, які збирають інформацію про стратегічні об'єкти. В останньому випадку військові рекомендували негайно викликати компетентні органи.

Нагадаємо, нині у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 своїх кораблів.

За минулу добу, 12 лютого, ворог завдав чотирьох ракетних ударів та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.