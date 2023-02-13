Столтенберг очікує розгляду питання надання Україні літаків на завтрашньому "Рамштайні"

Він наголосив, що країни НАТО, які можуть поставити Україні винищувачі, не втягуватимуть Альянс в конфлікт, підкреслив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України в Брюсселі розглянуть питання можливого постачання літаків. Про це він сказав на брифінгу, передає The Guardian.

"Зараз також триває дискусія щодо літаків, і я очікую, що це також буде розглянуто завтра на зустрічі в Брюсселі", – сказав він.

Країни НАТО, які можуть поставити Україні винищувачі, не втягуватимуть Альянс в конфлікт, підкреслив він.

Засідання в форматі "Рашмтайн" відбудеться завтра. Міністр оборони Олексій Резніков серед головних питань порядку денного засідання називав захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи.

Після вирішення питання з наданням Україні танків передача сучасних винищувачів стала одним із головних прохань України.