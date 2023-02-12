Головне за ніч. Неділя, 12 лютого

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста та селища, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних державних адміністрацій.

Складною залишається ситуація на Донеччині.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

Противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА “Шахед-136”. Чотири цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 900 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російська армія знову обстрілювала Харківщину.

Повітряну тривогу оголошували у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поінформував, що, за попередніми даними, у місті було три влучання ворожих ракет С-300.

Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано.

НАТО має намір продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга до квітня 2024 року задля забезпечення стабільності військового альянсу під час війни в Україні.

Наразі, за даними Reuters, є неофіційна домовленість між 30 державами-членами НАТО щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року. Це також дасть йому можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також - стати президентом Світового банку, коли Девід Малпасс піде у відставку приблизно в той же час.

Хто займе посаду Столтенберга після закінчення терміну його повноважень, поки невідомо. Серед провідних кандидатів на цю посаду - прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

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