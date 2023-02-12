НАТО продовжить повноваження Столтенберга до квітня 2024 року, - Reuters

НАТО має намір продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга до квітня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей крок спрямований на забезпечення стабільності військового альянсу під час війни в Україні.

Очікується, що офіційне рішення буде прийнято найближчими тижнями. Наразі, за даними видання, є неофіційна домовленість між 30 державами-членами НАТО щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року.

Продовження терміну повноважень також дасть Столтенбергу можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також - стати президентом Світового банку, коли Девід Малпасс піде у відставку приблизно в той же час.

Хто займе посаду Столтенберга після закінчення терміну його повноважень, поки невідомо. Але серед провідних кандидатів на цю посаду - прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Нагадаємо, Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря НАТО до 30 вересня 2022 року. 1 жовтня 2014 він вступив на цю посаду. 12 грудня 2017 року країни-члени Альянсу продовжили термін перебування Столтенберга на посаді на два роки – до 30 вересня 2020 року. У березні 2019 року мандат генсека НАТО продовжили ще на два роки.