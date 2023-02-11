Резніков обговорив з Остіном наступний “Рамштайн”

Міністр оборони України Олексій Резніков обгворив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном пріоритети Дев’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України наступного тижня.

Про це Резніков написав у Твіттері.

“Мав телефонну розмову з моїм чудовим другом і другом України, міністром оборони США Ллойдом Остіном Ми обговорили ситуацію на передовій і пріоритети для наступного “Рамштайну”, – зазначив він.

Резніков додав, що США непохитно підтримують Україну.

“Все це можливо завдяки нашим прозорим і надійним відносинам. Дякуємо!”, – сказав міністр.

Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.

🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦

All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.

Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023

Нагадаємо, наступне, дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США, пройде 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що на засіданні будуть обговорюватися нагальні потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.