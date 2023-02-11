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Резніков обговорив з Остіном наступний “Рамштайн”

США непохитно підтримують Україну.

Резніков обговорив з Остіном наступний “Рамштайн”
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков обгворив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном пріоритети Дев’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України наступного тижня.

Про це Резніков написав у Твіттері.

“Мав телефонну розмову з моїм чудовим другом і другом України, міністром оборони США Ллойдом Остіном Ми обговорили ситуацію на передовій і пріоритети для наступного “Рамштайну”, – зазначив він.

Резніков додав, що США непохитно підтримують Україну.

“Все це можливо завдяки нашим прозорим і надійним відносинам. Дякуємо!”, – сказав міністр.

Нагадаємо, наступне, дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США, пройде 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що на засіданні будуть обговорюватися нагальні потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

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