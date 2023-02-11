Росія сьогодні тричі атакувала Дніпропетровську область

Росія тричі протягом дня атакувала Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Донецької обласної ради Микола Лукашук.

“Сьогодні вкотре випробовували на міцність Нікопольщину: три громади району – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь”, – зазначив він.

Ворог накрив громади вогнем із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

На щастя, минулося без постраждалих.

“В інших наших районах було тихо. Зараз ситуація контрольована, але пам’ятаємо, що загроза удару дронами не минула”, – додав Лукашук.

Нагадаємо, вночі на Дніпропетровщині "шахеди" уразили три енергетичні об'єкти. Два у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.