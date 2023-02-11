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У битві за Бахмут прикордонники збили другий за тиждень бойовий літак окупантів

Загарбники для підтримки своїх наземних сил біля Бахмута активно застосовують авіацію.

У битві за Бахмут прикордонники збили другий за тиждень бойовий літак окупантів
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 11 лютого, у битві за Бахмут прикордонники збили другий за тиждень бойовий літак окупантів. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

“Загарбники для підтримки своїх наземних сил біля Бахмута активно застосовують авіацію. Бойові літаки країни-агресора завдають авіаційних ударів по цьому місту-фортеці. Сьогодні бійці Держприкордонслужби України зменшили авіапарк російсько-окупаційних військ на одну бойову машину. Упродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання ракети з ПЗРК “пташка” задимілась й почала різке зниження.

Зіткнувшись з землею літак розбився – оборонці побачили полумʼя та клуби чорного диму. Ймовірно, пілот загинув, оскільки катапультування українські захисники не спостерігали.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що, попри постійний тиск ворога, українські військові продовжують утримувати Бахмут. На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції.

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