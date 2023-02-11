Під Бахмутом українці знищили чотири групи російської піхоти

Під Бахмутом Донецької області прикордонники та артилеристи розбили чотири групи російських штурмовиків.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"4 групи ворожої піхоти, до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони. Маневр помітили аеророзвідники ДПСУ, а мінометники знищили 2 групи. Загарбники відійшли, намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нового штурму. «Повітряні очі» наших захисників не дали їх планам здійснитися. Залишки противника добила артилерія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 лютого розрахунок ПЗРК 3-ї бригади оперативного призначення знищив російський ударний гелікоптер Мі-24.