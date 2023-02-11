Російські окупанти осушують Каховське водосховище, під загрозою - безпека ЗАЕС

Якщо рівень води опуститься нижче, ніж 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС буде в небезпеці.

Російські загарбники, схоже, осушують Каховське водосховище, що ставить під загрозу забезпечення питною водою і стан сільськогосподарського виробництва Херсонщини, а також безпеку Запорізької АЕС, повідомляє Національне громадське радіо США (NPR).

NPR оприлюднило супутникові знімки від Planet і Maxar, на яких видно, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Минулого тижня у МАГАТЕ заявили, що їм відомо про потенційний ризик для АЕС через ситуацію з водосховищем.

Торік у листопаді рашисти підірвали дорогу над дамбою Каховської ГЕС, аби стримати наступ українських військ. Побоювання, що вибух пошкодить дамбу, не справдилися. Однак після дій росіян з'ясувалося, що загарбники відкрили додаткові шлюзи, аби спустити воду зі сховища.

У Запорізькій ОВА наголосили - якщо рівень води опуститься нижче, ніж 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС буде в небезпеці.

Тим часом дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми перебуває на позначці 14 метрів; це приблизно на 2 метри нижче від його необхідної висоту. З грудня 2022 року рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчого за 30 років супутникових спостережень.

Фото: Planet Labs PBC

Фото: Planet Labs PBC

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. У разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.

Згодом влада Нікопольського району Дніпропетровщини попередила жителів, що замінована берегова лінія Каховського водосховища і діє цілодобова заборона виходу на воду.