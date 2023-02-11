У Куп'янську окупанти поранили жінку

У Куп'янську Харківської області внаслідок обстрілу з боку російських окупантів зазнала поранення жінка.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"По місту Куп'янську, де були обстріли виключно житлової інфраструктури, наразі є інформація про жінку, яка отримала поранення", - зазначив очільник ОВА.

Синєгубов також зауважив, що у Вовчанську, про обстріл якого повідомлялося раніше, авіація РФ завдала ударів по промзоні і житлових будинках. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що вранці 11 лютого влада Харківської області попередила про загрозу ракетних ударів та атак безпілотників протягом дня.