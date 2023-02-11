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Викрили посадовців Волинської митниці, які допомагали вивезти за кордон понад 45,5 тонни дорогоцінних металів

За попередніми підрахунками, вартість сировини становить понад $200 тисяч.

Викрили посадовців Волинської митниці, які допомагали вивезти за кордон понад 45,5 тонни дорогоцінних металів
Фото: Волинська обласна прокуратура

На Волині прокуратура з Державним бюро розслідувань викрили схему незаконного вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Волинської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, представники суб’єкта господарювання за сприяння посадовців Волинської митниці намагалися незаконно вивезти за кордон понад 45,5 тонн брухту, який містив золото, платину та кольорові метали.

За попередніми підрахунками, вартість сировини складає понад $200 тисяч. 

Суд арештував вантаж і авто, якими його намагалися вивезти.

Триває досудове розслідування та призначено низку експерти. Зловмисникам із митниці інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, напередодні СБУ та ДБР почали обшуки "по всій вертикалі митниці": у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Раніше ДБР знайшло 704,3 тис. доларів у багажнику автомобіля начальника зміни митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейного.

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