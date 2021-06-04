Він був одним зі ста митників, відсторонених у квітні після засідання РНБО.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань знайшло 704,3 тис. доларів в багажнику автомобіля начальника зміни митного посту "Ягодин" Михайла Бурдейного.

Про це повідомляється на сайті ДБР, Державної митної служби та Офісу генерального прокурора.

Обшук автомобіля відбувався в рамках розслідування митної схеми з підміною товару.

"За попередніми даними слідства, один з начальників митного посту організував протиправний механізм незаконного переміщення вантажів у великих об’ємах без сплати передбачених законодавством обов’язкових митних платежів. На митну територію України з Республіки Польща під виглядом порожніх транспортних засобів, з використанням схеми підміни дешевого товару дорогим, а також шляхом довантаження незадекларованих партій товарів перевозились продукти харчування, брендовий одяг, автозапчастини, різноманітне обладнання та устаткування, побутова техніка та інший товар", - розказали в Офісі генпрокурора.

Слідчі вважають, що митник збирав гроші у себе і розподіляв між іншими правоохоронними органами.

3 червня його автомобіль зупинили на стаціонарному постів на трасі "Київ - Чоп" біля міста Броди. У багажнику машини виявили величезну кількість готівки, вже поділеної на певні суми з позначкою, кому вони призначені.

Фото: dbr.gov.ua

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту (ст. 368-5 КК України).

Бурдейний був серед 100 працівників Держмитслужби, відсторонених від виконання своїх посадових обов’язків після присвяченого контрабанді засідання Ради національної безпеки і оборони 2 квітня. Після того, як визначений законодавством термін відсторонення закінчився, Бурдейний повернувся до виконання службових обов’язків.

"Приклад Бурдейного, на жаль, не поодинокий в системі митних органів. Проте налагодження ефективної протидії корупційним явищам, кадрове оновлення служби, залучення нових вмотивованих співробітників з числа ветеранів АТО/ООС - тобто напрямки, над реалізацією яких ми сьогодні працюємо, - мають сприяти формуванню нульової толерантності до корупції та посилити інституційну спроможність Митниці. Доброчесність повинна стати ключовим стандартом кадрового перезавантаження служби", - заявив голова Держмитслужби Павло Рябікін.

Митниця пообіцяла тісно співпрацювати з ДБР та іншими правоохоронними органами для виявлення фактів порушення законодавства та відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, причетних до корупційних порушень.