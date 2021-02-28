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У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом

Автомобіль їхав в Польщу.

У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Фото: Держмитслужба

У пункті пропуску "Ягодин" в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.

"Щойно на митному посту "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших  матеріальних цінностей", - йдеться в повідомленні.

Проводяться слідчі дії.

"Ягодин" — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Він розташований в Любомльскому районі Волинської області біля села Старовойтове.

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