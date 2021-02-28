Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців

Від завтра, 1 березня зростуть пенсії для восьми мільйонів українців.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пенсії зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

“Також ми продовжуємо працювати над додатковими механізмами підтримки. Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 грн щомісячної доплати, а вже цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди старше 75 років”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін подав законопроєкт, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня.

Законопроєкт пропонує зміни до статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У випадку прийняття в Верховній Раді, закон зобов'язуватиме "щороку з 1 березня" проводити перерахунок раніше призначених пенсій за формулою "50% від темпів росту середньої зарплати плюс 50% від інфляції".