У Києві за ніч виявили 30 водіїв напідпитку

На водіїв складають протоколи за ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

У Києві патрульні за ніч 28 лютого виявили 30 водіїв з ознаками сп'яніння, деяких з них завдяки небайдужим громадянам.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Зокрема, вранці на лінію 102 надійшов виклик від перехожого, той повідомив, що бачить чоловіків, які приїхали до магазину у стані сильного сп'яніння.

“Заявник запам'ятав номерний знак автомобіля і попри те, що особи встигли поїхати з місця, їх розшукали патрульні”, – йдеться у повідомленні.

На вимогу патрульних пройти огляд на стан сп'яніння водій погодився. Результат перевірки приладом "Драгер" – 1,78 проміле.

Інспектори склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, 24 лютого голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом законопроєкт, що підвищує штрафи за порушення дорожнього руху.

Штраф за керування автомобілем у нетверезому стані становитиме 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, а за повторне впродовж року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на три роки, за третій випадок протягом року - 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років із конфіскацією автомобіля.