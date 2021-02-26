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Нацгвардія виставить недобудовані "Дніпровські вежі" у Києві на Prozorro.Продажі

Одному з найвідоміших довгобудів Києва шукають нового інвестора.

Нацгвардія виставить недобудовані "Дніпровські вежі" у Києві на Prozorro.Продажі
Фото: ngu.gov.ua

Національна гвардія оголосила про плани залучити інвестора для добудови житлового комплексу "Дніпровські вежі" на Троєщині.

Про це йдеться на сайті НГУ.

Шість 34-поверхових житлових будинків під назвою "Дніпровські вежі" почали будувати в 1999 році. На той момент замовник будівництва - Головне управління внутрішніх військ МВС - інвестував в нього близько 130 млн гривень.

Будинки мали звести за три роки, але роботи затягнулися, а у 2008 році взагалі зупинилися. Жодну вежу так і не здали в експлуатацію.

Протягом 2008-2013 років в судовому порядку були розірвані договори з усіма забудовниками (в різний час комплекс будували "Укріндустрія", "УкрАзіяБуд", "Етьєн-вест", "Алес-Буд" і ін.) через невиконання ними зобов’язань по будівництву об’єкта.

У 2014 році функції замовника будівництва ЖК "Дніпровські вежі" перейшли Головному управлінню Національної гвардії. За останні роки НГУ змогла оформити ділянку під комплексом у постійне користування, отримати містобудівні умови і обмеження, оновити технічні умови інженерного забезпечення та почати коригування проєкту будівництва.

Експерти, які обстежували ЖК, вирішили, що відновити будівництво веж технічно можливо.

Тому в НГУ вирішили знайти зацікавленого інвестора. Для цього буде організовано конкурсну процедуру з використанням акредитованого майданчика ProZorro.Продажі.

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