Арешт топменеджера Приватбанку: подробиці справи

Колишньому першому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку Вищий антикорупційний суд в ніч на 25 лютого призначив 2 місяці тримання під вартою з альтернативою 52 мільйони гривень застави . Запобіжний захід обрав слідчий суддя ВАКСу Сергій Мойсак. Того ж дня Яценко сплатив заставу і вийшов з СІЗО. LB.ua розповідає подробиці справи.

Фото: НАБУ

Незаконне затримання?

22 лютого чартерний рейс з Яценком примусово здійснив розворот і посадку в Борисполі. Детективи НАБУ перервали його політ до Відня, вручили повідомлення про підозру та затримали. Яценка, колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета й колишню першу заступницю голови правління страхової компанії «ІНГОССТРАх» Олену Бичихіну підозрюють за ч.5 ст. 191 КПК України у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем 136 мільйонів гривень. Двоє останніх, імовірно, перебувають за кордоном.

Адвокати Яценка прохали суд визнати його затримання незаконним. За їх словами, ця справа не належить до підслідності Національного антикорупційного бюро, бо Яценко був заступником правління комерційного банку.

Натомість, прокурори апелювали: колишній генпрокурор Руслан Рябошапка визначив підслідність у цій справі за НАБУ та САП. Провадження стосується не лише посадової особи Приватбанку, її суб'єкти – посадові особи Нацбанку, у зв’язку з чим воно підслідне НАБУ. У прокуратурі переконують: шкода заподіяна саме державі, бо банк був націоналізований за його проханням, а махінацію здійснили в останні дні перед націоналізацією. Таким чином, постраждала держава, не отримавши гроші, які мала б.

Спроба втекти чи плановий візит до лікаря?

Яценко 22 лютого летів до лікаря у Відень згідно з направленням, заявили його захисники.

“2 лютого я прилетів до Відня, аби потрапити на прийом до цього доктора. Він мені виписав направлення на прийом 22 лютого. Загалом я понад 10 разів виїжджав за кордон і повертався, тому я не тікав цього разу”, – заявив Яценко.

Фото: надано Катериною Петренко

За словами захисту, він пересувається виключно орендованим літаком з початку спалаху коронавірусної хвороби, бо перебуває в групі ризику. Нібито Яценко не міг тікати і тому, що мав намір повернутися до України, аби 25 лютого їхати на відпочинок з родиною до Мальдів. Адвокат каже: при затриманні його підзахисний був шокований, тому ніяких пояснень не надав. А документи залишилися в літаку, який не оглядали.

Проте, прокурори апелювали, що в направленні до лікаря чомусь була вказана не українська, а австрійська адреса, а квитки на відпочинок родини були до столиці Мальдів – Мале зі Стамбулу. Про повернення до України не йшлося. У бюро стверджують, що Яценко переховуватиметься, аби уникнути кримінальної відповідальност.і Відтак прохали для нього двохмісячний арешт з альтернативою застави в 136 мільйонів гривень.



Суть справи та ролі підозрюваних

У 2015 році Національний банк України перевірив 20 банків, аби визначити їх платоспроможність. НБУ встановив, що Приватбанку потрібна додаткова капіталізація у розмірі 130 мільярдів гривень.

16 грудня 2016 року Коломойський та Боголюбов звернулись листом до Кабміну з проханням, аби держава взяла собі Приватбанк. А вже 18 грудня 2016 року НБУ визнав його неплатоспроможним.

За версією слідства, у грудні 2016 року тодішні топменеджери Яценко, Дубілет з іншими невстановленими особами розуміли, що Приватбанк перейде державі та вони втратять кошти, а тому змовились та вдалися до розтрати: перерахували 136 мільйонів гривень пов’язаній з банком страховій компанії “ІНГОССТРАХ”, де на керівній посаді працювала інша фігурантка справи Олена Бичихіна.

З цією компанією Приватбанк уклав два договори депозитів у 2005 та 2014 роках. При кожному вкладі грошових активів визначався розмір та строк вкладу, укладались додаткові угоди, які підписував Яценко. Прокуратура наголошує: виплата додаткової винагороди через ріст курсу гривні до долару депозитними договорами не передбачалась.

Фото: надано Катериною Петренко

“Проте, бажаючи розтрати грошей Приватбанку, службові особи разом з топ-менеджерами вирішили скористатися розпорядженням банку щодо виплати додаткової винагороди за певних умов. Утім, воно не поширювалось на ті два договори депозиту зокрема через недостатню суму вкладу. Сума вкладу мала бути не менше 10 мільйонів гривень, а вона становила 3 мільйони гривень. Цим розпорядженням запровадили депозит “Стабільний”, який передбачав виплату додаткової винагороди через зростання курсу гривні до долара. У депозиті вказано, що він не поширюється та не може застосовуватись до пов’язаних з банком компаній, а СК “ІНГОССТРАХ” була саме пов’язаною компанією. Підозрювані про це знали. Проте Яценко, Дубілет, Бичихіна та інші поки що невстановлені особи створили штучні умови, аби застосувати це розпорядження й вивести гроші з Приватбанку”, – розповів прокурор САП Ігор Щур.

Слідство: документи підроблені “заднім числом”

Слідство стверджує: у грудні 2016 року за кілька днів до визнання банку неплатоспроможним Олександр Дубілет підробив рішення кредитного комітету, яким нібито було прийнято рішення про нарахування додаткової винагороди до цієї компанії за двома договорами депозитів у розмірі 136 мільйонів гривень. Комітет не засідав, а тодішній голова правління одноосібно підписав його рішення заднім числом – 2014 роком, а також прописав суму додаткової винагороди у розмірі 136 мільйонів гривень. Це є і розміром розтрати, що встановила економічна експертиза.

За версією слідства, у грудні 2016 року Яценко направив теж підроблений та датований 2014 роком лист Приватбанку до СК “ІНГОССТРАХ” з пропозицією розмістити депозит на умовах виплати додаткової винагороди через ріст курсу гривні до долара. В останній день перед націоналізацією “Приватбанку” вони підписали додаткову угоду, за якою тоді й відійшли гроші компанії.

Усім трьом підозрюваним загрожує від 7 до 12 років тюрми.

“Я розумів ситуацію”: позиція підозрюваного

Володимир Яценко заперечив свою причетність до злочину. Переконує: не виходив за межі своїх повноважень.

Фото: Володимир Яценко/ Facebook

“Я дуже добре знаю законодавство, яке регулює банківську діяльність. Було б смішно, якби я вчинив сумнівні операції в той час. Я розумів ситуацію. У 2014 році, коли палав Донбас, ми обходили великі компанії з проханням не забирати гроші з банків, щоб їх дали роздрібним клієнтам… В “ІНГОССТРАХ" були гривні. Якщо гривня падала з восьми до двадцяти п’яти, у мене була єдина можливість їм допомогти – це створити індексацію. Я не порушив свої повноваження. Якби компанія не отримала б ці гроші, постраждали б 2 мільйони клієнтів”, – заявив підозрюваний. Він додав: держава відібрала “кращий банк України” безпідставно.

Топменеджери Приватбанку – фактичні контролери страхової компанії?

Економічні експертизи показали, що суму перерахували, збитки документально підтверджуються, а їх розмір – 136 мільйонів гривень. Також висновок експерта засвідчив: підпис Дубілета зроблений “заднім числом”. Цікаво, що фігуранти “спалились”, бо вказали в листі Приватбанку до страхової компанії нібито за 2014 рік місто Дніпро, хоч на той час воно мало стару назву – Дніпропетровськ. Експерти також встановили, що рахунок для перерахування грошей був відкритий не у 2014 році, а в 2016 році.

Окрім того, детективи бюро при обшуці з мобільних телефонів Бичихіної отримали листування, яке на їхню думку свідчить: Дубілет та Яценко – фактичні контролери страхової компанії. Адвокати заперечили, що переписку вів саме Яценко, проте доказів на спростування цього не надали.

Розтрата є, а збитків немає?

Майже за місяць до підозри компанія “ІНГОССТРАХ” 2 лютого 2021 року в рамках господарського позову перерахувала Приватбанку 136 мільйонів гривень.

Фото: София Гаврилюк

Захист вважає, що підозра необгрунтована, бо немає шкоди державі. У 2016 році топ-менеджери банку, мовляв, не знали, що банк визнають неплатоспроможним. За словами адвоката, у Приватбанку був куратор з НБУ, який “стояв за спинами” й міг зупинити будь-яку сумнівну транзакцію. А висновок експертів про мільйонні збитки державі, мовляв, не може братись до уваги, бо його зробили до повернення грошей.

На думку прокурора САП Ігоря Щура, підозрювані перешкоджають провадженню й штучно створюють умови, аби показати, що розтрати нібито немає й не було.

“Факт вчинення кримінального правопорушення не спростовується тим, чи поверненні пізніше збитки, чи ні. У минулому людина вчинила розтрату коштів. Це правопорушення закінчене. Тривалий час ніхто не намагався повернути ці кошти. Чому це почали робити саме зараз, коли активізувалось розслідування і почались повідомлення про підозру? Це спроба уникнути відповідальності. Окрім того, фірма з якимось власним мотивуванням ці кошти повертає. Вона може їх і витребувати, бо це кошти не за якусь угоду чи товар, а кошти, які чомусь хтось вирішив передати незалежно від договірних відносин. Рішення господарського суду ще не набрало чинності. Слід розмежовувати господарські відносини з відносинами кримінального процесу”, – пояснив прокурор.

Фото: надано Катериною Петренко Прокурор САП Ігор Щур

Варто додати, що Міністерство юстиції США у своїх позовах до ексвласників банку в Америці стверджує: до 2016 року в Приватбанку існував прихований кредитний комітет, який видавав гроші майже виключно компаніям Коломойського та Боголюбова. І керував цим відділом, на їх переконання, саме Яценко. Водночас українське слідство перевіряє причетність до афери також посадових осіб Нацбанку.