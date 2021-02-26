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Дубілет-старший і Яценко після підозри вийшли з monobank

Колишні топменеджери ПриватБанку вирішили не підставляти свій новий бізнес.

Дубілет-старший і Яценко після підозри вийшли з monobank
Олександр Дубілет
Фото: unian.net

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та його колишній перший заступник Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд monobank) після отримання підозр від НАБУ.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в аналітичній системі Youcontrol.

Частка Дубілета-старшого (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а Яценкова (17,18%) - до Євгенії Кривенко, що зареєстрована з Яценком за однією адресою.

Інші засновники "Фінтех Бенд" не змінилися. Це Олег Гороховський (17,18%), Михайло Рогальський (17,18%), Людмила Шмальченко (9,81%), Вадим Ковальов (4,91%).

Нагадаємо, що 22 лютого 2020 року Яценку, Дубілету та колишній першій заступниці голови правління СК "Інгосстрах" Олені Бичіхіній оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією.

Після підписання підозри Яценко ледь не вилетів до Австрії, літак з банкіром примусово розвернули та посадили в "Борисполі". Його захисники стверджують, що Яценко не збирався тікати.

Дубілет і Бичихіна, ймовірно, перебувають за кордоном.

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